Canale dei Navicelli, assegnata una base nautica al Comando dei Vigili del Fuoco

Nasce un nuovo insediamento dei Vigili del Fuoco nella Darsena a Pisa, lungo il Canale dei Navicelli. La struttura, preesistente, è stata assegnata al Comando in comodato d'uso gratuito per i prossimi 12 anni con l'idea, spiega l'amministratore unico dei Navicelli di Pisa, Salvatore Pisano, di riqualificare ancora di più la palazzina data in concessione. Nella mattinata di venerdì 11 febbraio la consegna (fisica) delle chiavi del luogo, che avrà un doppio uso: sia sportivo, sia spazio di allenamento per le operazioni su acqua dei Vigili. E "il Canale - sottolinea Pisano - è il luogo naturale per entrambe le attività. Questo insediamento è fondamentale per un'attività produttiva come quella dei Navicelli, in cui sono presenti molte realtà che devono essere attenzionate dal punto di vista dell'antincendio e della sicurezza. Questo centro, intitolato a Pietro Gabbriellini, diventerà anche un centro di eccellenza per il canottaggio pisano. Un altro passo per far diventare quest'area la più grande palestra a cielo aperto d'Europa". Lo spazio consegnato ieri parte "come punto di riferimento innanzitutto per l'attività sportiva dei Vigili del Fuoco, poi anche per l'attività di formazione di tutte quelle attività di soccorso connesse alla presenza dell'acqua", spiega Nicola Ciannelli, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. "Un altro tassello - sottolinea il sindaco di Pisa, Michele Conti - che dimostra quanto l'amministrazione comunale sia attenta allo sviluppo dell'area non solo dal punto di vista cantieristico, ma anche sportivo".