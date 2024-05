Nuova sede Sant'Anna per le Scienze Sociali a Palazzo Pilo Boyl

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa prosegue nel suo programma di sviluppo edilizio, nel rispetto del progetto strategico, per consolidare e dare ulteriore impulso alle attività di formazione e ricerca avanzata, terza missione nell'ambito delle Scienze Sociali. Mercoledì 29 maggio alle ore 12 in via Santa Cecilia a Pisa, è in programma la cerimonia di inaugurazione della nuova sede in Palazzo Pilo Boyl, edificio storico riportato a nuova vita grazie a un accordo pluriennale con la proprietaria, dottoressa Alessandra Pilo Boyl.

La nuova sede della Scuola Superiore Sant'Anna si sviluppa su due piani, con una distribuzione degli ambienti disposti attorno al giardino interno. Al piano terra troveranno posto soprattutto aule; al secondo sale di rappresentanza, uffici amministrativi, la sede del Centro di ricerca interdisciplinare sulla sostenibilità e il clima, parte dell’Istituto di Economia.