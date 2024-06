Nuova segnaletica per i 6 percorsi cicloturistici della Costellazione di Peccioli

Peccioli ha una nuova segnaletica turistica per incentivare una fruizione lenta e consapevole del territorio. E' terminata l’installazione dei cartelli per i 6 percorsi cicloturistici della Costellazione di Peccioli, per un totale di oltre 80 km, che percorrono le colline e toccano tutte le frazioni, mettendo in rete anche gli operatori turistici e i produttori agricoli.

Si tratta di cartelli informativi, panoramici e di orientamento che conducono lungo le Serre e il Bosco di Ortaglia, gli anelli di Ghizzano Libbiano Legoli, Ghizzano Cedri, Fabbrica Montelopio, Peccioli Montecchio, toccando luoghi arricchiti di storia, cultura, interventi di arte contemporanea e che nell’insieme formano una costellazione, il segno identitario e genius loci di Peccioli.

La nuova segnaletica cicloturistica si integra con armonia nel contesto paesaggistico pecciolese e accoglie i visitatori, accompagnandoli nel percorso di scoperta del territorio; non manca la componente digitale, le mappe cartacee della destinazione, le cartoline degli itinerari in bici e le tracce gpx dei percorsi.

Questo progetto di segnaletica dà un contributo importante al percorso che da qualche anno Peccioli sta portando avanti per diventare una destinazione per chi ama scoprire i luoghi anche in bicicletta, cogliendo le opportunità offerte da tale mercato e incrementando così i flussi turistici legati al cicloturismo. Aspetti certamente integrati dall'essere Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.