Arriva la nuova Tac per l'ospedale di Volterra: possibili disservizi

La Asl Toscana nord ovest informa la cittadinanza che nel corso dei mesi di maggio e giugno, all’ospedale di Volterra, verrà installata la nuova TAC che sostituirà quella attualmente in uso dal 2007. "Il nuovo apparecchio, di ultima generazione - sottolinea Sabino Cozza, direttore del dipartimento della diagnostica - apporterà significativi vantaggi sia per i pazienti sia per gli operatori. Il nuovo tomografo computerizzato multistrato, oltre a garantire maggiore celerità ed efficacia nell’attività programmata e di pronto soccorso, sarà dotato di un modernissimo software che assicurerà la riduzione della quantità di radiazioni ionizzanti erogate al paziente. La sostituzione di tutta l’apparecchiatura sarà possibile solamente dopo l’adeguamento dei locali tecnici. Per proseguire senza interruzioni l’attività diagnostica è stata noleggiata una unità mobile che è stata posizionata nei pressi degli edifici della direzione sanitaria".

La Asl Toscana nord ovest si scusa con la popolazione per eventuali piccoli disservizi che potrebbero verificarsi nell’arco di tempo necessario all’installazione del nuovo apparecchio.