Aumentano le antenne nel cascinese, il comitato: "No alla diffusione indiscriminata"

Tramite il passaparola fra le frazioni di Cascina, i cittadini si sono organizzati: sul caso dell'antenna in costruzione a Titignano si è formato un comitato, con una trentina di residenti attivi, che fra volantinaggi e raccolte firme vuole vederci più chiaro sulle infrastrutture di radiotelecomunicazione in procinto di essere realizzate sul territorio. Non c'è solo quella di via Fratelli Bandiera: è di metà maggio la costruzione di un'antenna nei pressi del cimitero di Visignano, mentre ancora prima, in data 29 aprile 2024, è stata comunicata al Comune da Inwit l'istanza per una nuova infrastruttura in via Carlo Cammeo a Zambra sud. Questo mentre "sul campanile di Casciavola sono già state recentemente installate tre antenne (la nuova richiesta è per un ampliamento ndr), una verrà installata nella frazione di Sant'Anna e altre due verosimilmente a Zambra". A spiegarlo è lo stesso comitato, come si legge anche nella petizione pubblicata su change.org, raccolta firme che ha quasi raggiunto le 700 sottoscrizioni.

Il contesto è quello della normativa nazionale, nelle more dell'approvazione ancora pendente del piano delle antenne del Comune di Cascina. In sostanza, senza tale regolamentazione locale (c'è comunque il controllo e il via libera dell'Arpat, come ha spiegato a PisaToday l'assessore Masoni), è possibile per le aziende di settore individuare un terreno, acquistarlo o affittarlo da un privato e posizionare in loco l'antenna. Sul punto il consigliere comunale di opposizione Dario Rollo, in una nota diffusa l'11 maggio, scriveva: "Ho già presentato un'interrogazione a risposta scritta al sindaco per chiedere perché l'amministrazione comunale non ha ancora predisposto e adottato il nuovo piano antenne in quanto il precedente è scaduto il 15 febbraio 2022. In mancanza di un piano comunale valido ogni compagnia telefonica può decidere dove installare i propri impianti in base alle proprie necessità, senza doversi attenere alle indicazioni fissate dal Comune".

Secondo quanto racconta un membro del comitato a PisaToday, i rappresentanti delle aziende di radiotelecomunicazione si muovono direttamente sul territorio, al fine di individuare lotti funzionali ai propri piani di sviluppo. Una volta scelta l'area, si passa alle trattative con i singoli proprietari per l'acquisizione del terreno. Le offerte sono da decine di migliaia di euro. A Cascina la vicenda sembra inizialmente partita da Zambra. "Intorno metà gennaio - racconta l'attivista - questi rappresentanti hanno iniziato a girare in paese, ci sono stati contatti con i residenti. E' stata fatta un'assemblea cittadina, eravamo una cinquantina. Così ci siamo resi conto di quanto stava succedendo". Da febbraio ha cominciato a prendere le mosse quello che poi sarebbe diventato il comitato.

La preoccupazione dei residenti, si legge ancora nella petizione, deriva dal fatto che le installazioni avvengono "senza alcuna valutazione preventiva sulla salute delle persone, degli animali e delle piante, sull'ambiente naturale circostante, sul patrimonio immobiliare e su tutto il tessuto produttivo legato all'azienda apistica di Titignano". Vicino alla struttura in corso di costruzione si trova 'La Mieleria', nota impresa del territorio che dispone di oltre 50 alveari. La titolare Rossana Bonfitto esprime il suo forte disappunto: "La mia azienda si trova a meno di 20 metri da questo ecomostro. Le api sono molto sensibili, si orientano con l'elettromagnetismo. Gli studi in questo senso ci sono. La stessa legge italiana, la 313/2004, definisce l'apicoltura come 'attività di interesse nazionale', fondamentale per l'impollinazione. Sono in sostanza una specie protetta. Recentemente è stata anche la Giornata mondiale delle api. L'Europa poi prevede il principio di precauzione, tanto per l'ambiente quanto per la salute umana. Tutto questo - conclude la titolare - non viene considerato, non siamo stati per niente informati di queste opere. Vogliamo capire i passaggi che ci sono stati e le responsabilità, per arrivare a non fare questa antenna o a spostarla".