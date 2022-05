Si allarga il personale del Comune: 16 nuovi assunti prendono servizio

Sono entrati in servizio 16 nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato al Comune di Pisa, di cui 7 istruttori amministrativi e 9 operatori tecnici. Ad accogliere i neo assunti sono stati questa mattina, lunedì 2 maggio, l’assessore al personale Giovanna Bonanno, e il dirigente del personale del Comune di Pisa, Alessandro Balducci. "Abbiamo voluto questo momento di incontro con tutti voi - ha detto l’assessore al personale, Giovanna Bonanno - per darvi il benvenuto ma soprattutto per accogliervi nella nostra grande famiglia e manifestarvi la nostra vicinanza. Devo dire che ogni volta per me questi incontri rappresentano un momento di grande emozione ma anche di orgoglio sia personale che come amministrazione perché evidenziano quella che in questi 4 anni è stata la nostra determinazione, il nostro grande impegno e dedizione e quello degli uffici che ringrazio nel portare a termine numerosissimi concorsi per dare nuova linfa alla nostra macchina comunale ma soprattutto per aver dato il nostro significativo contribuito nella attuazione di ulteriori opportunità di lavoro in particolare durante questo drammatico periodo di pandemia".

"Dal nostro insediamento ad oggi - ha proseguito Bonanno - abbiamo assunto ben 281 unità di personale con diversi profili e professionalità, di cui 52 unità in questi soli 4 mesi del 2022 a conferma di quello che è sempre stato il nostro obiettivo di crescita, valorizzazione ed efficienza del nostro Ente. Mi auguro che per voi sia un percorso pieno di soddisfazioni. Sicuramente troverete nella nostra amministrazione grande vicinanza e sostegno per lavorare tutti insieme uniti bene della nostra comunità. Grazie a tutti voi ed ancora buon lavoro".