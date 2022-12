Nuove attrezzature calisthenics a San Giuliano Terme

Nuove attrezzature calisthenics nel territorio sangiulianese. Il Comune ha fatto installare a Sant'Andrea in Pescaiola gli strumenti dell'ormai sempre più utilizzato sistema di allenamento a corpo libero.

L'impianto, all'aperto, sorge in via Buozzi (adiacentemente allo spazio dove si svolge la Sagra della fragola) ed è formato da una struttura in acciaio zincato e verniciato, completa di barre per trazioni, parallele, spalliera e panca inclinata. Essa consente di poter fare esercizi a corpo libero per allungamento muscolare della schiena e delle spalle, rinforzo della parte addominale e delle gambe, allenamento dei muscoli dorsali, delle braccia e della schiena, insieme ad esercizi di equilibrio.

I lavori sono terminati nella giornata di mercoledì 21 dicembre e, a partire da questa data, gli uffici tecnici hanno ritenuto opportuno di aspettare una settimana prima di rendere l'impianto fruibile per consentire l'asciugatura dei plinti in cls. "Con le attrezzature di Sant'Andrea in Pescaiola abbiamo aggiunto un ulteriore spazio calisthenics a quelli già installati ad Asciano, in via Cavalieri di Vittorio veneto, alla Fontina nell'area delle 'Collinette', a Pappiana in via Montessori e a Pontasserchio in via Aldo Moro: il nostro territorio è ideale per l'allenamento all'aperto, per fare attività fisica o sportiva in luoghi attrezzati dove i cittadini possano accedere liberamente e gratuitamente", affermano l'assessora allo Sport Roberta Paolicchi e il sindaco Sergio Di Maio.