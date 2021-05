Decoro urbano: nuove fioriere in via Pascoli e piazza Arcivescovado

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per il posizionamento di nuove fioriere nel centro storico di Pisa. I nuovi arredi sono stati posizionati in via Pascoli (lato Corso Italia) ed in Piazza Arcivescovado, a sostituzione delle barriere in newjersey. L’intervento va a completare i lavori per il posizionamento di nuove fioriere già realizzati in Corso Italia, Borgo, via Santa Maria ed altre vie cittadine.

"Anche in piazza dell'Arcivescovado, a pochi passi dalla Torre - dichiara il sindaco Michele Conti - abbiamo sostituito le barriere new jersey in cemento con eleganti fioriere, in continuità con quelle già installate in tutto il centro storico. Con programmazione e metodo cambiamo il volto di Pisa per residenti e turisti".

"L’intervento - spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - si inserisce nel progetto per creare lungo il principale asse commerciale della città un percorso unitario di arredo e verde urbano che porta bellezza, eleganza, omogeneità ed elementi naturali nel cuore del nostro centro storico. Abbiamo pensato e realizzato un progetto specifico che prevede un sistema omogeneo di fioriere composte a moduli, costituite da acciaio 'corten' con fioriture stagionali e arbusti perenni, che si snoda lungo l’asse pedonale dalla Stazione all’area monumentale. Tutti gli interventi sono stati realizzati sulla base del Disciplinare per l’arredo urbano che abbiamo redatto e che prevede tre tipologie di arredi urbani omogenei e distinti, uno per il centro storico, uno per il litorale e uno per i quartieri".