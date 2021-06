Nuove forze dell'ordine in arrivo a Pisa questa estate

Nuove forze dell'ordine a Pisa. Lo ha annunciato il 21 giugno scorso l'ufficio stampa della Lega del Senato, con le parole del leader Matteo Salvini. Raccoglie oggi positivamente l'annuncio Confcommercio Provincia di Pisa, con il presidente Stefano Maestri Accesi. Secondo quanto recita la nota del Carroccio "rinforzi in arrivo in provincia di Pisa, con almeno 7 donne e uomini in divisa che andranno ad arricchire l'organico delle Forze dell'Ordine da metà luglio a metà settembre. E' una risposta concreta alle necessità del territorio in vista del periodo turistico".

I nuovi ingressi interessano anche altre province toscane. La Lega infatti ha annunciato l'arrivo di altri operatori, sempre con la formula di "almeno": 4 a Pistoia, 6 a Massa Carrara, 18 a Siena, 35 a Livorno, 35 a Grosseto, 40 a Lucca e 40 a Firenze.

Per il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi si tratta di "una misura che risponde alle richieste della nostra associazione e che dà una soluzione concreta alle esigenze degli imprenditori, che chiedono di poter lavorare con le doverose garanzie di tutela dell'ordine pubblico da parte delle autorità competenti, in un contesto sicuro e decoroso in cui venga garantito il rispetto delle regole". "Aumentare il numero di forze dell'ordine è senz'altro la strada giusta per prevenire episodi di spaccio, violenza, danneggiamenti, furti e tutti quei comportamenti che impediscono agli imprenditori di lavorare in condizioni di sicurezza - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - ma è altrettanto evidente che non si possono colpire ancora aziende e locali del centro storico con nuove limitazioni alla vendita di alcolici. Parliamo di aziende con regolare partita iva e che pagano le tasse, e che non possono assolutamente permettersi nuove restrizioni dopo tutto quello che hanno patito negli ultimi mesi a causa del Covid, soprattutto quando a pochi metri dagli stessi locali vediamo ogni sera circolare liberamente venditori abusivi di alcol che contribuiscono ad alimentare il fenomeno della mala-movida in città".

Confcommercio quindi chiede che "gli organi deputati ai controlli facciano il proprio dovere concentrando i loro sforzi sul contrasto all'abusivismo, risolvendo una volta per tutte il problema della vendita abusiva di alcolici durante le ore serali. Capiamo che sia complicato, ma è altrettanto vero che le incapacità sulla gestione della sicurezza non possono cadere sulle spalle delle imprese regolari che in questa delicatissima fase di ripartenza sono in grandissima sofferenza, impegnate a rispettare pagamenti e scadenze che non si sono arrestate durante i periodi di chiusura forzata, e che pagano regolarmente le tasse versando il 70% dei propri incassi. E' impensabile addossargli la responsabilità di problemi che spetta alle forze dell'ordine risolvere".