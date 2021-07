Nuove funzionalità per l'accessibilità ai disabili alla spiaggia di Marina di Vecchiano

Una spiaggia a misura di tutti e sempre più accessibile. E' Marina di Vecchiano, negli impegni dell'Amministrazione Comunale. "Già i primi di giugno scorso, essendo appena all'inizio l'allestimento della stagione estiva, abbiamo incontrato i rappresentanti di Handy Superabile. Nello specifico abbiamo definito gli stalli dei parcheggi da mettere a disposizione di persone diversamente abili che, come ogni anno da ormai un po’ di tempo a questa parte, frequentano l’Oasi Zero di Marina di Vecchiano. Una scelta che consente di raggiungere la spiaggia nelle più agevoli condizioni possibili anche con una sedia a rotelle, e che il nostro ufficio tecnico Comunale ha attuato nella pratica" spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alle Politiche del volontariato, Mina Canarini.

"Un lavoro - proseguono - che stiamo definendo sempre più nel dettaglio, e che è iniziato da anni. L'Oasi Zero, infatti, presenta già postazioni in spiaggia a cui possono accedere comodamente anche persone diversamente abili. Inoltre proprio in questi giorni il nostro Ente ha effettuato l'acquisto di una nuova e moderna Sedia Job per consentire l'accesso all'acqua da parte delle persone disabili che lo necessitano, e oltre a questa abbiamo acquistato anche un deambulatore da spiaggia; il tutto sarà a stretto giro disponibile presso l'Oasi Zero. Infine circa una decina di giorni fa abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo sempre presso l'Oasi Zero con i rappresentanti di altre Associazioni che operano nel campo della disabilità per iniziare a tracciare delle novità da introdurre a partire dalla stagione estiva 2022 per far sì che il nostro litorale possa diventare sempre più un punto di riferimento operativo anche in termini di inclusione sociale ad ogni livello e nei confronti di ciascuna esigenza, anche rispetto alle forme più gravi di disabilità che presuppongono di mettere a punto una serie di importanti accorgimenti per consentire l'accesso sull'arenile in piena sicurezza e serenità".