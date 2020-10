La Scuola Sant'Anna accoglie le 60 nuove matricole

La Scuola Superiore Sant'Anna accoglie, in presenza, i suoi nuovi allievi e le sue nuove allieve di primo e di secondo livello, 60 in totale provenienti da tutta Italia, che hanno vinto il concorso di ammissione e che da oggi alloggeranno nei collegi. Le 'matricole' fanno il loro ingresso soltanto dopo essere risultate tutte negative al test sierologico per Covid-19, a cui sono state sottoposte all'arrivo a Pisa. Nel frattempo, in attesa di conoscere i risultati, gli altri colleghi hanno alloggiato in strutture dedicate (foresterie).

"Benvenuti nella Scuola Superiore Sant'Anna, la 'casa' che condividerete nei prossimi anni". Così la rettrice Sabina Nuti ha accolto i nuovi allievi e le nuove allieve. "Voi - ha sottolineato - siete il centro della nostra funzione formativa. Quello di oggi è un momento centrale, che corona un percorso irto di ostacoli e di fatiche, per permettere la completa riapertura del collegio in un momento così incerto". Commentando il quadro dei contagi da Covid-19 nel paese, la rettrice ha ribadito: "Soltanto l'osservanza delle regole e la massima responsabilità permetteranno alla Scuola Superiore Sant'Anna di continuare le sue attività in presenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Puntiamo molto sulla curiosità, sulla creatività, sulla competenza e sulla costanza, tutte qualità e caratteristiche che dimostrerete di possedere", ha aggiunto Mario Enrico Pé, preside della Classe di scienze sperimentali. "Fatevi avanti, vivete appieno questo luogo, è un invito che desidero rivolgere soprattutto alle ragazze, con la speranza che il 'divario di genere' continui a ridursi nel tempo", ha concluso la cerimonia Anna Loretoni, preside della Classe di scienze sociali.

Gallery