Sant'Anna: nuove modalità per l'ingresso ai corsi ordinari di secondo livello e più posti disponibili

Sono 18 posti per 6 aree di concorso e 25 corsi di laurea magistrale: per l’anno accademico 2024/2025 la Scuola Superiore Sant’Anna ha rivisto per intero le modalità di accesso ai corsi ordinari di secondo livello, offrendo nuove opportunità per studentesse e studenti di merito che hanno conseguito o stanno per conseguire un titolo di studio valido per l’accesso ai corsi di laurea magistrale, ovvero i corsi ordinari di secondo livello. Il termine per la presentazione delle domande per l’ammissione ai corsi ordinari di secondo livello è fissato alle 12 del 18 giugno 2024.

I 18 posti a concorso sono così ripartiti: 10 posti per la Classe accademica di Scienze Sociali (4 per le aree di concorso di Scienze economiche e manageriali; 2 per Scienze dei dati; 4 per Scienze politiche); 8 posti per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate (4 per Scienze agrarie e biotecnologie vegetali; 4 per Ingegneria industriale e dell’informazione).

Le studentesse e gli studenti possono scegliere tra 25 corsi di laurea magistrale riferiti alle aree disciplinari della Scuola e, tra questi, i corsi di laurea magistrale attivati in convenzione con l’Università di Pisa in Economics (LM-56), in Ingegneria Bionica (LM-21), in Biotecnologie Molecolari (LM-8); con l’Università di Trento in Innovation Management (LM – 77); con l’Università di Firenze in Statistica e Scienza dei Dati.

L’ammissione ai corsi ordinari di secondo livello è riservata a laureate e laureati, laureande e laureandi, ovvero coloro che possiedono un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea magistrale - conseguito presso un’università italiana o straniera - oppure che prevedano di conseguirlo entro il 31 dicembre 2024, e che abbiano svolto il corso di studio in non oltre quattro anni, con una media ponderata negli esami universitari pari ad almeno 27/30 o una valutazione equivalente nel caso di titolo di studio conseguito all’estero.

Sono previste una valutazione dei titoli e una prova di esame che prevede un colloquio, da svolgersi in presenza a Pisa oppure a distanza, durante il mese di luglio. Info sulle sei aree di concorso, sui 25 corsi di laurea magistrale, su date e modalità di svolgimento del concorso al link dedicato. Resta aperta fino alle 12 del 29 luglio 2024 l’ammissione ai corsi ordinari di primo livello e a ciclo unico della Scuola Superiore Sant'Anna: 60 sono i posti disponibili.