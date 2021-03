Parco San Rossore: ecco 38 nuove panchine

Continuano i lavori per rendere la Tenuta di San Rossore sempre più accogliente: in questi giorni si stanno installando le nuove panchine realizzate in materiali naturali. In tutto saranno 38, posizionate nelle zone più frequentate della Tenuta: Sterpaia, Cascine Nuove, nell'area tra l'ippodromo e il Fiume Morto, e soprattutto sul viale del Gombo in tutta la sua lunghezza. La domenica e i festivi infatti il viale è percorribile fino al cancello della Villa, 4 km all'andata e 4km al ritorno, e le panchine offrirrano un aiuto per chi volesse godere di una sosta nel corso della lunga passeggiata.