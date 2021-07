Decoro urbano a Vecchiano, in arrivo 30 nuove panchine green

Oltre 15.000 euro di interventi a cura del Comune di Vecchiano per la sostituzione delle panchine su tutto il territorio vecchianese. “In totale saranno sostituite 30 panchine con nuova plastica riciclata, di cui 5 inclusive. Un’operazione importante, finalizzata a rimettere a posto strutture che da sempre hanno un alto valore simbolico sociale, benchè in quest’ultimo periodo ci siamo abituati ad utilizzarle con le precauzioni imposte dalla pandemia in corso” spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore ai Servizi del Territorio, Sara Giannotti.



“Altre 10 panchine, inoltre, subiranno interventi di manutenzione, e 20 saranno ridipinte. Si tratta di un’operazione che riguarda tutte le frazioni del nostro territorio e che testimonia l’attenzione da parte della nostra amministrazione comunale per le aree verdi, che non è mai venuta meno in questi 5 anni e che è stata portata avanti in base al cronoprogramma degli interventi da eseguire. Inoltre, mettiamo al centro l’importanza la fruizione sociale di queste aree, importantissime per tutte la fasce della popolazione, dai bambini agli anziani, passando per i genitori che accompagnano i più piccoli al parco. In attesa di recuperare appieno una socialità che già a lungo è dovuta venir meno, per poter fronteggiare correttamente l’emergenza sanitaria. Anche in questi che sono comunque operazioni minori a favore del decoro urbano - proseguono Angori e Giannotti - è stato un nostro obiettivo quello di agire con alcuni principi fondamentali che hanno caratterizzato la nostra legislatura, e cioè con un occhio di riguardo al basso impatto ambientale, utilizzando materiali riciclati, e all’inclusione sociale, facendo sì di utilizzare le risorse economiche che avevamo a disposizione per rendere accessibili per tutti alcune delle panchine che saranno rinnovate”.