Aumenta la videosorveglianza a Casciana Terme Lari: ecco 12 nuove telecamere

E' stato implementato il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale di Casciana Terme Lari che passa da 30 a 46 telecamere.

Si tratta di dodici nuove telecamere – alcune delle quali di contesto, ovvero che riprendono la zona nel proprio raggio di azione, altre utilizzate per la lettura delle targhe dei veicoli – con cui l'amministrazione completa il sistema di videosorveglianza sul territorio andando a rispondere così anche ad alcune ultime criticità evidenziate dai cittadini. E per un importo complessivo di 39.558 euro, l'operazione ha ricevuto il finanziamento della Regione Toscana per circa 25.000 euro. Ad

esse si aggiunge l'implementazione di ulteriori quattro telecamere ad opera di Enel Sole, aggiudicataria dell'appalto del Comune di Casciana Terme Lari relativo all'illuminazione pubblica, appalto che tra le migliorie ha ricompreso anche il potenziamento proprio della videosorveglianza.



“Questi ultimi interventi si pongono in continuità con gli importanti sforzi fatti dall'amministrazione in materia di sicurezza durante i due mandati amministrativi - ha dichiarato il sindaco Mirko Terreni - 178.000 euro complessivamente investiti in questi anni sulla videosorveglianza per incrementare la sicurezza urbana e per garantire un maggior controllo del nostro territorio".



“Il sistema di videosorveglianza così implementato vede 46 telecamere distribuite in modo capillare sul territorio (di cui quattro di prossima installazione) con il quale è possibile effettuare controlli ancor più mirati andando di fatto a potenziare la già stretta collaborazione con le forze dell’ordine - ha proseguito il sindaco - una rete di telecamere funzionanti ed efficienti che nel tempo e anche recentemente ha permesso di fornire preziose informazioni utili a indagini per furti, scippi, incidenti

e danni al patrimonio individuandone anche i colpevoli".



“Ciò va ulteriormente a rafforzare il nostro sistema di sicurezza urbana integrato che abbiamo costruito negli anni, dove, accanto allo sviluppo di strumenti tecnici come appunto le telecamere di videosorveglianza e i loro software gestionali, l'amministrazione ha attivato servizi come il turno serale o notturno degli agenti della Polizia municipale in particolari periodi dell’anno e il controllo appiedato dei centri urbani a tutela dei cittadini” ha concluso il sindaco.