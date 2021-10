San Giuliano Terme: aumentano gli 'occhi' della videosorveglianza sul territorio

Il Comune di San Giuliano Terme implementa il progetto di videosorveglianza 'Più occhi su San Giuliano Terme'. "Il progetto - commenta il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio - mira a implementare le telecamere di lettura targhe (che permettono una più precisa individuazione dei veicoli, oltre a segnalare se i veicoli siano in regola con l'assicurazione e la revisione) dopo un'attenta e approfondita valutazione da parte della nostra Polizia Municipale, che approfitto per ringraziare nella persona della comandante Grazia Angiolini, che si è occupata del progetto, il quale ammonta a 39.990 euro ed è cofinanziato dalla Regione Toscana per una quota pari a 25 mila euro. Il Comune di San Giuliano Terme aveva ottenuto questo finanziamento partecipando all'avviso pubblico regionale del 2019 che metteva a disposizione fondi per progetti, appunto, di 'installazione, implementazione e adeguamento dei sistemi di videosorveglianza'. L'amministrazione parteciperà quindi alla spesa con 14.990 euro".

Nel progetto originario era inizialmente previsto il collegamento con la banca dati SCNTT Ministeriale (Centro Elettronico Nazionale di Napoli) per quel che riguarda il sistema di lettura targhe, poi si è scelto di dirottare le risorse su un nuovo sistema presente sul mercato, che consente di far accedere le forze di polizia ai dati delle telecamere con lettura targhe. Queste implementazioni rendono necessario anche l'acquisto di un nuovo server più potente, per aumentare, fra le altre cose, la sicurezza della gestione dei dati.

"L'investimento dell'amministrazione comunale è consistente - conclude il primo cittadino - e questo progetto lo voglio legare a 'Occhio a La Fontina', realizzato in collaborazione con privati (commercianti e cittadini), ma che ha lo stesso obiettivo: aumentare la sicurezza delle persone, che si declina in sicurezza personale, stradale, lavorativa. Con 'Più occhi su San Giuliano Terme' miglioreremo un sistema già solido, adeguandolo alle nuove tecnologie che in questi anni si sono sviluppate nel settore, per una più efficace collaborazione con tutte le forze dell'ordine impegnate su diversi fronti nel loro lavoro quotidiano"