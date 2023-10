Inaugurati ufficialmente nei giorni scorsi gli arredi presso le scuole dell'infanzia del territorio, alla presenza del sindaco Massimiliano Angori, del dirigente scolastico Paolo Gori, e della fiduciaria del plesso dell'infanzia di via delle Serre Roberta Banti. "Si tratta di arredi, agili e morbidi, ai quali si aggiungono anche dei tavoli digitali in uso alla scuola dell'Infanzia di Nodica di via delle Serre, il tutto acquistato con fondi PON e FESR, quindi europei, per un valore complessivo di 75mila euro" afferma il professor Gori.

"Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali" aggiungono il professor Gori e la presidente del Consiglio di istituto Sara Ursino, presente alla visita.

"L'offerta educativa e didattica trova la sua ragion d'essere anche in spazi e ambienti confortevoli a disposizione dei nostri bambini, bambine, ragazze e ragazzi" commenta il sindaco Massimiliano Angori. "Un plauso, dunque, all'Istituto Comprensivo 'Daniela Settesoldi' di Vecchiano che riesce a rintracciare cospicui finanziamenti, a beneficio delle nostre comunità scolastiche, e, in questo caso, a trasformarli in nuovi arredi a disposizione dei piccoli delle scuole di infanzia del territorio" aggiunge il primo cittadino.