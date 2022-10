Sant'Anna, si riparte: la Scuola dà il benvenuto ai nuovi allievi

In questo anno accademico sono 73 gli studenti, nove in più grazie all'alleanza tra università, associazioni, fondazioni, aziende e imprese. In aula magna la cerimonia

Oggi pomeriggio, sabato 1 ottobre, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha dato il benvenuto ai 73 nuovi allievi e allieve dei corsi di I e di II livello (nove in più provenienti da tutta Italia) che hanno superato il concorso di ammissione. La cerimonia di benvenuto, nell'aula magna, segna ufficialmente l'inizio del nuovo percorso universitario per i giovanissimi appena usciti dal liceo. In una scuola d'eccellenza, certo, ma che offre anche un'esperienza collegiale che è parte integrante (e importante) dell'offerta formativa, come ha sottolineato la rettrice della Scuola Sabina Nuti. Che consiglia: "Siate curiosi e aperti".

Grazie quindi a un’alleanza tra università, associazioni, fondazioni, aziende e imprese aumentano gli allievi della Scuola: sono nove i posti allievo in più finanziati da Mediobanca (4 borse: 2 per i corsi di primo livello, una per Scienze economiche e manageriali e un’altra per Ingegneria; 2 per i corsi di II livello, sulle discipline economiche), Fondazione Luca Cavallini (una borsa per un posto di I livello in Scienze economiche e manageriali), Fondazione Il Talento all’Opera (intervenuta a sostegno diretto di borsa di studio destinata ai corsi di I livello), Fondazione Laviosa (una borsa per un posto di I livello, per Ingegneria), Fondazione Bernardo Villa Gicaber (2 borse alla memoria di Bernardo Bandettini per i corsi di I livello).

E l'emozione per questo percorso che inizia è tanta, come raccontano Chiara, Sergio e Edoardo Giuseppe.