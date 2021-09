Vecchiano: in arrivo nuovi attraversamenti pedonali

Saranno affidati alla fine del mese di settembre dall’Ufficio Tecnico Comunale i lavori relativi al progetto di realizzazione degli attraversamenti pedonali sul territorio comunale, per la messa in sicurezza della viabilità. Si tratta di un progetto complessivo da 100mila euro. "Il primo, considerato il progetto pilota e già realizzato è quello di Migliarino. L’attraversamento pedonale in questione è all’altezza dell’intersezione con via Fucini e consente un passaggio in sicurezza tra il marciapiede sul lato est della strada, dove è, tra l’altro, ubicata una pensilina della fermata del bus, e il marciapiede sul lato ovest. Ne verranno, pertanto, a breve, realizzati due a Filettole e tre nella frazione di Avane" fanno sapere dall’amministrazione comunale di Vecchiano.

"Il progetto complessivo di messa in sicurezza di tutta la via Provinciale, arteria importante e molto transitata, che attraversa tutto il nostro Comune, dividendo in due parti ogni frazione, consta di 6 attraversamenti pedonali protetti, con isola salvapedoni al centro della carreggiata, spartitraffico rialzato e restringimento della carreggiata, con il doppio scopo di inibire la forte velocità di attraversamento nei pressi dei centri abitate e indurre al rallentamento e mettere in sicurezza i cittadini per l'attraversamento. La nostra amministrazione dunque è al lavoro fino all’ultimo giorno anche sul fronte di una sempre maggiore sicurezza sulla viabilità" conclude il sindaco Massimiliano Angori.