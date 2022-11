Sicurezza stradale: in partenza 5 cantieri per nuovi attraversamenti pedonali a Vecchiano

Una somma di 260mila euro per realizzare gli ulteriori 5 attraversamenti pedonali su tutto il territorio comunale lungo la SP30: il progetto approvato dalla giunta comunale di Vecchiano adesso è realtà, perché è stato finanziato con risorse proprie comunali. "Il progetto aveva avuto necessità di revisioni tecniche, ed era stato approvato dalla nostra giunta nel mese di febbraio scorso. A quel punto è stato determinante andare a reperire le risorse finanziarie necessarie, visto che la concomitanza degli strascichi della pandemia sommati alla crisi internazionale in Ucraina hanno determinato, come ben noto, il lievitare dei costi delle materie prime" spiega il sindaco Massimiliano Angori, anche presidente dell’ente provinciale. "La gara per l’affidamento dei lavori sarà seguita dalla Provincia di Pisa, attraverso la Centrale Unica di Committenza-CUC; l’importo complessivo delle lavorazioni e dunque della gara ammonta a 260mila euro" aggiunge Angori.

"Si tratterà di 5 cantieri separati per la realizzazione di 5 attraversamenti pedonali lungo la SP30 del Lungomonte Pisano, che saranno ubicati nei centri abitati tra Avane e Filettole" afferma l’assessore ai Servizi del Territorio, Sara Giannotti. "Una volta avviate le lavorazioni, ogni attraversamento richiederà in media 15-20 giorni lavorativi per essere realizzato. Seguiremo come Comune di Vecchiano l’affidamento e la conseguente partenza delle lavorazioni per tenere informata la cittadinanza, anche relativamente alle eventuali modifiche alla viabilità che si renderanno necessarie. L’intervento nel suo complesson - prosegue Giannotti - sarà finalizzato a migliorare la sicurezza stradale all’interno dei centri abitati delle frazioni, andando a sensibilizzare concretamente gli utenti della strada con comportamenti ispirati alla prudenza e alla migliore circolazione su strada a beneficio della collettività".

"Ricordiamo che la prima parte 'pilota' dell’intero progetto è consistito nella realizzazione dell’attraversamento pedonale nella frazione di Migliarino, che consente, adesso, un passaggio pedonale in sicurezza tra il marciapiede sul lato est della strada, dove è, tra l’altro, ubicata una pensilina della fermata del TPL, e il marciapiede sul lato ovest che conduce al vicino edifico A.S.B.U.C. all'interno del quale si trovano numerose attività socialmente rilevanti, quali, la sede della Pubblica Assistenza, un centro diurno per anziani, ambulatori medici e fisioterapici. Oltre all'isola realizzata a raso, sono state messe a punto anche delle rampe parallele al senso di marcia dei veicoli, al fine di garantire la massima accessibilità. Un intervento che si è configurato importante, dunque, per tutta la frazione di Migliarino, ma anche per l’intero territorio, viste le attività socio-sanitarie presenti in zona".

"Il progetto complessivo, infine, che la nostra amministrazione comunale sta andando a realizzare, di messa in sicurezza di tutta la via Provinciale, arteria importante e molto transitata, che attraversa tutto il nostro Comune, dividendo in due parti ogni frazione, consta quindi in totale di 6 attraversamenti pedonali protetti, con isola salvapedoni al centro della carreggiata, spartitraffico rialzato e restringimento della carreggiata, con il doppio scopo di inibire la forte velocità dei veicoli durante l’attraversamento nei pressi dei centri abitati e quindi indurre al rallentamento, e, contemporaneamente, mettere in sicurezza i cittadini per l’attraversamento" concludono Angori e Giannotti.