Coronavirus, Giani: "727 nuovi casi nelle ultime 24 ore"

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 727 su 19.158 test di cui 11.544 tamponi molecolari e 7.614 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 3,79% sul totale dei tamponi e del 7,6% sulle prime diagnosi". È quanto riferisce su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero del 12 febbraio sull'emergenza Coronavirus.

"In Toscana non ci vaccineremo nei tendoni, ma abbiamo puntato sul riutilizzo di strutture già esistenti, più stabili e meno costose per tutta la comunità. Anche al centro regionale Pegaso sono partite le vaccinazioni" afferma ancora il presidente Giani, che sintetizza sui social l'idea di fondo della campagna vaccinale anti-Covid intrapresa in Toscana.