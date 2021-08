Calci, nuovi cestini con spegnisigaretta: "Gli incivili non hanno scuse"

Aumentata la dotazione complessiva di cestini di Calci. Sono 11 le postazioni aggiuntive che sono state collocate un pò su tutto il territorio comunale, nei luoghi o lungo gli assi più frequentati. "Più cestini significa anche meno scuse per chi invece continua a disperdere rifiuti nell'ambiente - scrive il Comune in una nota - bottigliette, cartacce, pacchetti di sigarette e, ora in tempi di pandemia, mascherine. Sono stati scelti cestini dotati anche di spegnisigarette, anche in questo caso per dare un messaggio ben preciso: anche le sigarette contribuiscono a sporcare il territorio, oltre ad essere antiigieniche e persino pericolose per vari aspetti ed in particolare anche per bambini che gattonano o animali". I cestini non permettono di gettarvi i sacchetti dei rifiuti domiciliari, altro comportamento l'amministrazione combatte anche con l'uso di telecamera mobile.

La dotazione attuale di cestini a Calci è di una settantina, con uno svuotamento 2 volte a settimana, anch'esso raddoppiato rispetto al passato. "Il nostro è un impegno doveroso per la salvaguardia dell'ambiente perchè Calci è un posto bello ed attrattivo. Da alcuni giorni ci sono meno scuse per gli incivili! Tenere il paese più pulito è compito di tutti noi, facciamolo!", lancia così un forte richiamo la Giunta guidata dal sindaco, Massimiliano Ghimenti.