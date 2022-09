Nuovi contratti per le imprese su viale D'Annunzio, pagando l'indennità di occupazione

Proseguire nel percorso di valorizzazione del fiume Arno come risorsa fondamentale per lo sviluppo del territorio, agevolando allo stesso tempo le attività produttive e commerciali presenti lungo il viale D’Annunzio e favorendo il recupero delle indennità di occupazione non ancora versate al Comune. Sono questi gli obiettivi di un atto di indirizzo approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale.

Sulla Golena d’Arno di viale D’Annunzio sono infatti presenti 138 aree di proprietà comunale, di diversa ampiezza, interessate dalla presenza continuativa di attività produttive legate al settore nautico, ma anche destinate ad attività commerciali ed in parte residenziali. La maggioranza di queste aree è stata trasferita dall’Agenzia del Demanio al patrimonio comunale nel 2017, a seguito del D.L. 69/2013 e, prima di allora, era soggetta ad appositi contratti che ne determinavano i contenuti, gli utilizzi e i pagamenti dovuti nei confronti degli Enti allora proprietari. Questi contratti, una volta scaduti, non sono stati rinnovati e al loro posto in questi anni è stata individuata come forma di pagamento quella della indennità di occupazione.

La delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi prevede la possibilità di stipulare nuovi contratti tra il Comune e i titolari delle attività presenti lungo viale D’Annunzio, che insistono sui terreni comunali e che avevano contratti di affitto precedenti all’anno 2018. Per stipulare i nuovi contratti, i titolari delle attività dovranno però pagare al Comune le indennità di occupazione eventualmente non versate in questi anni.

"Si tratta di un atto di indirizzo - dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti - con il quale ci prefiggiamo diversi obiettivi. Intendiamo infatti preservare le attività presenti lungo il viale D’Annunzio, dando loro la possibilità di stipulare con l’amministrazione nuovi contratti di concessione che avranno una durata di 6 anni, eventualmente rinnovabili per altri 6. In questo modo le attività produttive avranno la certezza di poter gestire queste aree per un tempo ragionevolmente lungo, una situazione che permetterà loro di effettuare gli investimenti pianificati con adeguate garanzie, contribuendo così allo sviluppo di un settore fondamentale per l’economia del nostro territorio. La possibilità di stipulare i nuovi contratti è però legata alla necessità, per le aziende che in questi anni sono rimaste indietro con i pagamenti, di mettersi in pari con le indennità di occupazione non ancora versate al Comune, garantendo in questo modo anche il recupero dei crediti vantati nei loro confronti dall’Amministrazione Comunale".

"Nel corso dei secoli - prosegue Conti - l’Arno ha sempre rappresentato una grande ricchezza per Pisa e ha fatto grande la nostra città. Con questo atto proseguiamo dunque nel percorso di valorizzazione ambientale, culturale, turistica ed economica del nostro fiume. Un percorso che come amministrazione abbiamo intrapreso fin dal nostro insediamento con numerose iniziative e che è culminato nel finanziamento ministeriale per rendere l’Arno naviagibile. In questo senso nei mesi scorsi è stata fatta una scansione in 3D dell’alveo del fiume, grazie alla quale abbiamo ora a disposizione una restituzione grafica in tre dimensioni dell’intero tratto dell’Arno che si estende nel territorio comunale e che rappresenta il primo step per la programmazione delle opere idrauliche e di dragaggio necessarie a rendere l’Arno navigabile dalla foce all’ospedale di Cisanello, sul modello delle grandi capitali europee come Londra e Parigi. Un progetto che, una volta realizzato, permetterà di ricongiungere la città con il suo passato proiettandola nel futuro con una nuova opportunità di ripartenza".