Sicurezza: nuovi funzionari di rinforzo per la Questura di Pisa

Sono arrivati a Pisa, accolti dal Questore Gaetano Bonaccorso e pronti ad entrare in servizio, due nuovi giovani Funzionari di Polizia che andranno a rinforzare la squadra di dirigenti delle varie articolazioni della Polizia di Stato di Pisa e provincia, con l'obiettivo di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Un terzo funzionario è stato destinato alla dirigenza della Sezione Polizia Ferroviaria. A tutti il Questore ha fatto gli auguri di benvenuto e di buon lavoro.

Il Commissario Capo Andrea Curcuruto, 32enne originario di Siracusa, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania e, nello stesso ateneo, ha conseguito il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali. Ha svolto un periodo di tirocinio presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Ha conseguito il Master di II livello in 'Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza' presso l’Università La Sapienza di Roma. Superato il relativo concorso, è stato avviato alla frequentazione del 109° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Al termine del corso è stato nominato dirigente della Polizia Stradale di Sondrio, svolgendo anche un periodo di aggregazione presso le Sezioni di Polizia Stradale di Milano e di Brescia. Di recente è stato trasferito alla Questura di Pisa, con funzioni di dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra.

Il Commissario Capo Giovanni Di Giorgio, 29enne originario della provincia di Ragusa, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania ed il master universitario di II livello in 'Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza' presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Dopo aver superato il relativo concorso, è stato avviato alla frequentazione del 110° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Al termine del corso, nello scorso mese di luglio, è stato nominato dirigente della Sezione Polizia Ferroviaria di Pisa e, dallo scorso lunedì 14 novembre, alla Questura di Pisa, dove è stato assegnato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in cui sono incardinati l’Ufficio Controllo del Territorio, la Squadra Volanti, la Sala Operativa e l’Ufficio Denunce.

Il Commissario Capo Elena Tassi, 30enne fiorentina con laurea in giurisprudenza magna cum laude all’Università degli Studi di Firenze e master di II livello in 'Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza' presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, al termine del 109° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma è stata assegnata, nell’aprile dello scorso anno, alla Questura di Pisa, in qualità di dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Ora è stata trasferita alla Sezione Polizia Ferroviaria di Pisa.