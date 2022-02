Nuovi giochi per asili nido e scuole dell'infanzia a San Giuliano Terme

Il Comune di San Giuliano Terme ha acquistato dei nuovi giochi per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia comunali. Le risorse utilizzate ammontano a circa 75mila euro. "Abbiamo scelto di mettere a disposizione delle scuole alcuni giochi nuovi - commenta l'assessore all'Istruzione Lara Ceccarelli - e ringrazio gli uffici per il lavoro svolto. Prosegue così la nostra azione amministrativa per migliorare le scuole del territorio sotto ogni punto di vista". "La politica dei piccoli passi prosegue - commenta il sindaco Sergio Di Maio - così come quella di miglioramento delle nostre scuole, percorso che passa anche attraverso l'acquisto di nuovi giochi".

Ecco, nel dettaglio, cosa è stato acquistato per ciascuna scuola

- Nido 'Mary Poppins' di Ghezzano: 1 'Guardanuvole', 1 tepee, 2 tavoli, 8 ciocchi, 2 fioriere 1 pedana, 1 sali e scendi, 1 ponte tibetano.

- Nido 'Piccolo Principe' di Orzignano: 1 cucina, 2 pedane, 2 fioriere, 1 tavolo, 4 ciocchi, 1 casina bauhaus.

- Nido 'Trilli' di Molina di Quosa: 2 sali e scendi, 1 tepee, 1 fioriera.

- 1 tavolo da manipolazione per ciascuna delle scuole dell'infanzia di Ghezzano, Agnano, Pugnano; 1 pannello Ludopoint per ciascuna delle scuole dell'infanzia di Asciano, Campo, Gello, Colognole, San Martino a Ulmiano, Sant'Andrea in Pescaiola, Pontasserchio e Arena Metato. Inoltre, su richiesta della scuola, sono state acquistate per la primaria 'Mazzini' di San Giuliano Terme 2 casette in legno e alluminio.