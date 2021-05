Vecchiano: installati nuovi hot spot per internet

Proseguono a pieno ritmo i lavori per l’implementazione del servizio wi-fi gratuito nelle piazze delle frazioni del territorio comunale di Vecchiano. "Gli hot spot wifi sono stati installati in Piazza Carducci ad Avane, in Piazza Allende a Filettole, in Piazza 1 Maggio a Nodica e in Piazza Balducci a Migliarino. A breve sarà installato anche il quinto, a Vecchiano, in Piazza Garibaldi", spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'Innovazione Tecnologica Andrea Lelli.

La nascita dei nuovi hot spot wifi sul nostro territorio è stata possibile grazie ad un finanziamento di 15mila euro: il Comune di Vecchiano è risultato tra i Comuni vincitori della seconda call 'WiFi4EU', progetto della Commissione Europea che mira a fornire ai cittadini e ai visitatori un accesso a Internet di alta qualità in tutto il territorio dell’Unione Europea. A fare domanda di partecipazione erano stati oltre 10mila comuni. "Questo finanziamento - aggiungono gli amministratori - permette agli utenti di accedere liberamente alle reti WiFi situate nelle aree pubbliche. Accanto questa operazione, la Regione Toscana continua a portare avanti a livello territoriale i lavori per l’estensione della fibra ottica".

Il piano per l’estensione della Fibra ottica è quello che interessa le cosiddette 'aree bianche', ovvero i territori (gli unici dove il settore pubblico può intervenire direttamente) in cui, per i pochi abitanti, la distanza e la scarsa presenza di aziende, gli operatori privati hanno deciso di non voler investire. "Continueremo adesso il nostro lavoro - concludono Angori e Lelli - per intercettare le molte opportunità fornite dall'unione Europea per i Comuni e per rendere il nostro borgo più attrattivo per i turisti, più Smart e accessibile per i nostri cittadini, gli studenti e i nostri giovani che già possono connettersi liberamente nelle zone di interesse pubblico, come già avviene nelle maggior parte d'Europa".