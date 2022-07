Giovani e ambiziosi: due imprenditori investono a Marina di Pisa

Credere nelle potenzialità del litorale tanto da investire in due distinte attività sul lungomare di Marina. Questa la sfida di una giovane coppia, Kledis Alishallari e Elda Asllani, che adesso possono contare su due locali in via Padre Agostino da Montefeltro. Dopo che Kledis ha rilevato il ristorante Toto, è stata la volta di Elda che nei giorni scorsi ha inaugurato il bar gelateria Artemis di fronte al Bagno Alberto. Al taglio del nastro presente Confesercenti Toscana Nord che ha accompagnato la titolare del bar nel percorso di apertura; a rappresentare l’associazione il presidente Litorale Alessandro Cordoni, il responsabile area pisana Simone Romoli e la responsabile Settore AIS Serena Corti, accompagnati anche dalla presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina Simona Rindi, cui le attività sono associate.

"Portiamo il nostro più grande in bocca al lupo a questa giovane imprenditrice - è il commento di Cordoni e Rindi - che insieme al compagno hanno fortemente creduto nel nostro lungomare, tanto da aprire due attività. Come associazioni siamo davvero orgogliosi di essere stati di supporto in questo percorso, comprendendo l’entusiasmo di questa coppia ed in particolare di Elda che ha rilevato la gestione di un bar, gelateria e yogurteria. Un segnale che la ripartenza, anche sul litorale, è sicuramente solida anche se rimangono grandi difficoltà legate ad esempio al tema del caro bollette".