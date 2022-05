SMSBiblio riparte: ampliati gli orari di apertura e riprese le attività in presenza

Dal mese di maggio sono entrati in vigore i nuovi orari della Biblioteca comunale SMS di Pisa, in via San Michele degli Scalzi alle Piagge. L’orario di apertura, già in vigore dal 2 maggio, prevede l’apertura tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 e il sabato dalle ore 10.30 alle ore 19. "Siamo riusciti - dichiara l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani - dopo le restrizioni dovute alla pandemia che hanno visto prima la chiusura della biblioteca e poi la riduzione dell’orario di apertura, a riportare la biblioteca a pieno funzionamento, non solo ristabilendo il normale orario di apertura, ma estendendolo a due pomeriggi in più. Dal mese di maggio la SMSBiblio è aperta sempre, tutti i giorni da lunedì al sabato fino alle 19. Inoltre abbiamo utilizzato il periodo di chiusura durante la pandemia per ripensare la disposizione degli spazi all’interno della biblioteca. Abbiamo creato una nuova area per la presentazione dei libri al primo piano, in uno spazio bellissimo, con la grande vetrata che si affaccia sulla chiesa di San Michele degli Scalzi e sul verde del viale delle Piagge, dove è già ripartita l’attività di presentazione dei libri che sarà sviluppata sempre di più, così come si moltiplicheranno le attività con le scuole, con i bambini, ragazzi, studenti e tutti i cittadini per far sì che la biblioteca diventi sempre più un centro fondamentale di aggregazione della città. Questo anche nell’ottica della vicinanza al Centro espositivo SMS, che sta diventando la casa delle associazioni, ormai prossimo ad entrare a regime alla fine dell’estate. Tutta l’area diventerà sempre più un centro di riferimento per l’aggregazione e le attività culturali a disposizione della città".

"Dopo il lungo periodo di sospensione e limitazione delle attività causato dalla pandemia - ha spiegato la responsabile della biblioteca Angela Parini - nell’ambito delle attività con la Rete Bibliolandia, con la quale il Comune di Pisa ha rinnovato la convenzione per il periodo 2020-2024, verranno riprese e implementate le attività in presenza della biblioteca SMS in tema di promozione della lettura, rivolte a tutta l’utenza. Tra le attività e le novità in programma ci sono i nuovi spazi per gli incontri con l'autore e la presentazioni di libri, attività di promozione con le scuole, letture per i più piccoli, oltre a progetti di nuovi scaffali dedicati particolarmente rappresentativi del nostro territorio, come la storia dell'informatica, il teatro e i libri in lingua straniera a cui saranno dedicate altre iniziative per coinvolgere tutti coloro che vivono a Pisa attorno alle attività della biblioteca".

In particolare, per quanto riguarda le letture rivolte ai più piccoli, ogni secondo martedì del mese dalle 10 alle 11, ci sarà lo spazio per i volontari e le volontarie di 'Nati per leggere Pisa' rivolto ai bambini da 0 a 6 anni. Inoltre per le letture in Biblioteca SMS con i volontari di NpL i prossimi appuntamenti pomeridiani sono mercoledì 4 e 18 maggio, ore 16.30-17.30. Tra le presentazioni di libri in programma, il prossimo appuntamento è venerdì 13 maggio con 'Autori allo specchio', cinque domande a Rosaria Di Donato, autrice di Preghiera in gennaio (Macabor editore), e Gianpaolo Mastropasqua, autore di Ologramma in La minore (Caosfera edizioni). Dialoga con gli autori Valeria Serofilli, presidente di Astrolabiocultura. Letture a cura di Rodolfo Baglioni (inizio ore 17, si consiglia la prenotazione). Venerdì 20 maggio alle ore 17 ci sarà invece la presentazione del libro di poesie Volgendosi indietro di Maria Rosa Ceragioli, presentata da Claudia Zimmermann, con l’introduzione di Micol Carmignani. Martedì 24 maggio alle ore 17 ci sarà l’incontro di yoga per genitori e figli e la presentazione del libro Lo yoga dei sensi in cui saranno presentib l’autrice Luisa Berterame e Claudia Centi (Federighe Editori).

Le prossime presentazioni di libri saranno pubblicate sul sito web del comune di Pisa, nella sezione Biblioteca, Eventi 2022, al link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/smsb-eventi-2022. Dalle 13.30 alle 14.30 per il servizio di prestito sono attive le postazioni di autoprestito esclusivamente per i libri della Biblioteca SMS. Solo nel mese di luglio la biblioteca non effettuerà l’apertura di sabato. La chiusura dei servizi è alle ore 18.45. Durante le permanenza in biblioteca si ricorda di osservare le raccomandazioni e le precauzioni a tutela di Covid. Per informazioni e prenotazioni per le attività, rivolgersi a smsbiblio@comune.pisa.it oppure tel. 050 8669200.