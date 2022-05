Centro vaccinale e drive through a Ospedaletto: nuovi orari

Cambiano gli orari di apertura del centro vaccinale di Ospedaletto a Pisa. A partire da lunedì prossimo 30 maggio, la vaccinazione degli adulti si svolgerà il lunedì mattina e il sabato mattina in orario 7:30-12:30. Le vaccinazioni pediatriche saranno somministrate sabato 4 giugno al pomeriggio, in orario 14-16 mentre dall'11 giugno in poi, con la chiusura delle scuole, i bambini potranno vaccinarsi sempre il sabato ma al mattino, in orario 7:30-12.30. Si ricorda che negli stessi orari è possibile recarsi al centro vaccinale per la vaccinazione anche senza appuntamento (open access). Nuovo orario anche per il drive through per l'effettuazione dei tamponi presso la nuova sede di Ospedaletto, in via Bellatalla 1: da martedì 31 maggio sarà aperto dal martedì al venerdì in orario 7:30-13.30.