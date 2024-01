E' quasi pronto il nuovo parcheggio, realizzato da Pisamo, che andrà ad ospitare, gratuitamente, le auto dei residenti dell'area della stazione (già in possesso di permesso zsc), che hanno visto la riduzione degli stalli in seguito al rifacimento della piazza e delle strade limitrofe. Si tratta di un parcheggio con sbarra, con accesso da via Quarantola, sul retro della Sesta Porta, per 53 posti auto realizzati dunque a compensazione dei lavori che hanno ridisegnato l'area della Stazione.

Un importante servizio dunque per i residenti di via Mascagni, via Catalani, piazza della Stazione e viale Gramsci che ne faranno richiesta. Il nuovo parcheggio è dotato di un sistema di rilevamento targhe e sarà supportato dalla presenza di un operatore che coprirà, a servizio dell'utenza, alcune fasce orarie.

"Fatti e non parole. Avevamo annunciato la realizzazione di questo parcheggio, grazie ad un accordo con Metropark - dichiara l'amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone - e adesso siamo in fase di consegna. Questa infrastruttura fornisce una risposta importante ai bisogni dei residenti della zona andando a compensare la diminuzione di posti auto in piazza della Stazione e nelle strade attigue, progettate in un'ottica moderna di maggiore vivibilità, grazie alla realizzazione dei nuovi spazi pedonali. Un saldo oltretutto fortemente positivo per i residenti, considerato che i lavori alla stazione hanno tolto 12 stalli e ora se ne acquistano 53. In una struttura nuova, facile e moderna con accesso provvisto di sbarra elettronica".

Il parcheggio riservato ai residenti delle strade citate, che saranno avvisati con comunicazione mirata, va ad aggiungersi agli attigui 300 posti auto del parcheggio Metropark, inaugurato il 1° luglio, a disposizione invece di tutto coloro i quali devono recarsi alla Stazione e alla Sesta Porta, con il servizio kiss & ride (fermata e discesa), che prevede una sosta gratuita fino a 30 minuti.