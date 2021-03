Coronavirus in Toscana, 1302 nuovi casi: "Abbiamo potenziato il sistema sanitario regionale"

Come ormai è consuetudine, il governatore della Toscana ha anticipato il dato sui nuovi positivi riscontrati dai tamponi molecolari e dai test rapidi nelle ultime 24 ore: "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.302 su 25.590 test di cui 15.975 tamponi molecolari e 9.615 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,09% (9,9% sulle prime diagnosi)". I casi indicati da Eugenio Giani sono in linea con l'andamento degli ultimi giorni, nei quali si è registrato un appiattimento sia nei valori assoluti che nelle percentuali, seppur ancora su volumi complessivi alti rispetto ai numeri di gennaio.

Giani inoltre ha sottolineato che nel corso degli ultimi mesi "abbiamo potenziato il sistema sanitario raggiungendo 500 postazioni di terapia intensiva nella regione, attivabili fino a 700 in caso di grave emergenza. A Siena aggiungiamo nuove altre 8 postazioni, perché la tutela della salute rimane fondamentale".

Nel frattempo la campagna vaccinale in Toscana ha superato quota 400mila dosi iniettate.