Coronavirus, Giani anticipa i dati: "764 nuovi casi nelle ultime 24 ore"

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 764 su 19.601 test di cui 12.201 tamponi molecolari e 7.400 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,90% (7,6% sulle prime diagnosi)". Lo riferisce come di consueto il governatore della Toscana Eugenio Giani attraverso i suoi canali social ufficiali: questo è l'andamento dell'epidemia nel territorio regionale nelle ultime 24 ore.

"Nei giorni che ci aspettano dobbiamo continuare a essere una grande comunità responsabile, non vanificando i sacrifici e gli sforzi fatti, per rispetto anche dei lavoratori e delle attività economiche ancora segnate dalle restrizioni. Grazie all’impegno straordinario del nostro personale sanitario, stiamo sconfiggendo questo terribile virus con i vaccini e torneremo presto a vivere in libertà la nostra #ToscanasiCura" è il messaggio con cui Giani incoraggia i toscani a non abbassare l'attenzione nei comportamenti individuali, la prima barriera al diffondersi del virus.

Rispetto a ieri, venerdì 12 febbraio, i dati sono sostanzialmente stabili: aumenta leggermente il numero complessivo dei tamponi, il tasso dei nuovi positivi e l'incidenza sulle prime diagnosi invece rimangono pressoché immutati.