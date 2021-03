Università: nuovi posti nelle aule studio

Da mercoledì 24 marzo gli studenti dell’Università di Pisa avranno a disposizione 173 nuovi posti al chiuso dove studiare. Al Polo Porta Nuova viene infatti aperta una nuova aula studio con 77 postazioni, tutte dotate di presa elettrica, portando così a 117 postazioni la capienza del Polo, mentre al Polo Etruria vengono resi disponibili quattro spazi per un totale di 96 nuovi posti.

Salgono così a 11 le aule studio riaperte in sicurezza dall’Ateneo pisano, per un totale di 449 posti disponibili esclusivamente su prenotazione solo nelle 24 ore precedenti l'utilizzo. Di questi 263 saranno disponibili anche nel fine settimana poiché i 77 posti della nuova aula studio del Paolo Porta Nuova saranno prenotabili utilizzando l’agenda già attiva e sarà possibile accedervi anche nel weekend.

Per le postazioni del Polo Etruria, invece, è stata creata una nuova agenda. In questo caso, però, le quattro aule potranno essere utilizzate unicamente nei giorni feriali.

I link per prenotarsi sono:

- aula studio Polo Piagge: https://agende.unipi.it/bno- irb-rbh

- aula studio Porta Nuova: https://agende.unipi.it/pxk- vrp-qrs

- aula studio Pacinotti-Solferino: https://agende.unipi.it/lfm- snn-wpj

- aula studio Fibonacci: https://agende.unipi.it/xop- afl-swa

- aula studio Palazzo Ricci: https://agende.unipi.it/xow- pdb-krs

- aula studio Polo Etruria: https://agende.unipi.it/gfd- try-kjq

Come per quelle attivate in precedenza, anche in questo caso ogni studente potrà prenotare e occupare una sola postazione al giorno, usufruendo di due slot: 8.30-13.30 e 14.00-19.00, con mezz’ora di pausa per consentire la sanificazione a metà giornata al fine di garantire la massima sicurezza degli studenti e il ricambio degli utenti tra mattina e pomeriggio.

Su ogni postazione sarà a disposizione il QR Code del sistema Signs che permetterà agli studenti di sapere se un posto è già stato occupato, nella stessa mezza giornata, da qualcun altro e quindi non più utilizzabile fino alla sanificazione successiva.

"L’utilizzo congiunto del servizio di prenotazione Agende, della doppia sanificazione giornaliera e del sistema di tracciamento Signs degli utenti ha consentito, e consentirà ancora, di garantire il massimo livello di sicurezza per tutti gli studenti e la rispondenza alle norme dei protocolli anti-contagio della Fase 3. Si sottolinea quindi l’importanza di un corretto e costante utilizzo di questi strumenti per continuare ad usufruire serenamente di spazi che sono vitali per tutti gli studenti dell’Ateneo pisano" sottolineano dall'Università.