Rinforzi per i Carabinieri della Provincia di Pisa: in arrivo 44 nuovi giovani operatori

Sono 44 i giovani nuovi Carabinieri che arriveranno nelle prossime ore nel territorio del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, assegnati definitivamente al territorio, per esigenze di controllo del territorio delle realtà locali e per incrementare la sicurezza dei cittadini, a vantaggio di tutta la collettività.

L’impiego di questi militari andrà ad incrementare sensibilmente gli organici delle 4 Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale di Pisa, le Compagnie di Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra. Questo innesto di personale costituisce, scrive in una nota l'Arma, un "volano importante per l'azione di prevenzione dei reati e per quella di contrasto ai reati contro la persona, in particolar modo quelli a danno delle persone più fragili ovvero in materia di violenza di genere, e a quelli contro il patrimonio, quali rapine, furti e truffe, di maggior allarme sociale, contribuendo, con il rafforzamento delle risorse e le potenzialità già presenti nei territori dei Comandi dell’Arma nel Capoluogo e nella provincia, ad un rinnovato e più incisivo controllo del territorio, con chiari benefici in termini di percezione della sicurezza da parte dei cittadini, nelle varie realtà del territorio".

La presenza di queste nuove risorse mira ad aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma, consolidando gli organici dei Comandi Stazione dislocati sul territorio provinciale. I nuovi militari arrivano dal 142° e dal 143° Corso formativo per Carabinieri effettivi, direttamente dalle Scuole Allievi di Reggio Calabria, Taranto, Torino, Campobasso, Roma e Iglesias. Sono tutti tra i 20 ed i 28 anni, di cui 6 donne.