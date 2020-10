San Giuliano Terme: via al restyling del semaforo tra via Puccini e via dei Condotti

Ammontano a oltre 13 mila euro le risorse destinate al restyling dell'impianto semaforico all'incrocio tra via Puccini e via dei Condotti, tra le frazioni di Ghezzano e Colignola. Verranno sostituite tutte e 8 le lanterne semaforiche che regolano l'attraversamento dei veicoli, così come le 2 che regolano l'attraversamento ciclopedonale a chiamata con pulsante (e segnale acustico per non vedenti). Per questo impianto saranno utilizzate ottiche a led a elevata luminosità.

"Anche questo incrocio sarà più sicuro - sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Francesco Corucci. Sugli attraversamenti pedonali sicuri abbiamo realizzato diversi interventi: penso, ad esempio, al semaforo pedonale a chiamata di Orzignano, il più recente, che ci ha visti partecipare col progetto "Pedoni più sicuri" al bando "Azioni regionali per la sicurezza stradale" lo scorso anno. Altri lavori sono in programma, ci torneremo".

"La sicurezza stradale resta ai primi posti dell'azione di governo di questa amministrazione - commenta il sindaco Sergio Di Maio. L'impianto semaforico tra via dei Condotti e via Puccini andava decisamente ammodernato per la sicurezza soprattutto dei numerosi pedoni e ciclisti che percorrono la ciclabile lungo l'acquedotto. Arriva così una risposta tangibile alle diverse segnalazioni e proposte che ci sono giunte tramite i nostri canali. A questo intervento associo volentieri quello iniziato da poco per la realizzazione della rotatoria alle Querciole, all'incrocio tra la SP2 Vicarese e via di Cisanello, tra Ghezzano e Colignola, e la realizzazione del semaforo all'incrocio tra la SP2 Vicarese e via XXV Aprile a Mezzana, attualmente in fase di progettazione".