Una nuova palestra per l'attività fisica adattata e la completa riqualificazione dell'edificio che ospita l'ambulatorio del medico di famiglia, dove è stata rinnovata la pavimentazione e realizzati i nuovi bagni. Scommette sui servizi socio-sanitari il comune di Orciano Pisano, con la collaborazione di Società della Salute della Zona Pisana e dell'Ausl Toscana Nord-Ovest: "Non potrebbe essere altrimenti, dato che siamo un piccolissimo centro con una popolazione prevalentemente anziana, che ha bisogno di servizi che siano il più vicino possibile", spiega il sindaco Giuliana Menci.

Da qui anche la scelta sulla destinazione dei locali, recentemente ristrutturati grazie a un finanziamento di 50mila euro provenienti dai fondi Pnrr per le piccole opere e altri 16mila dalle casse comunali. Arredi e attrezzature per la palestra, invece, sono stati acquistati grazie a un finanziamento di 15mila euro da parte della Regione Toscana che ha approvato il progetto presentato da SdS Pisana e amministrazione comunale. L'investimento complessivo, dunque, supera gli 80mila euro.

Giovedì scorso il taglio del nastro alla presenza anche della direttrice della SdS Pisana Cristina Laddaga: "Strutture come questa, gratuite, diffuse in modo sempre capillare sul territorio, e accessibile anche ai residenti dei comuni limitofi, saranno sempre più necessarie nei prossimi anni: la popolazione anziana, infatti, è in crescita costante e la ginnastica adattata è un'attività che consente di prevenire molte patologie del sistema osteo-articolare oltre a costituire un'importantissima occasione di socializzazione". Sia l'ambulatorio che la palestra sono in via Roma, rispettivamente ai civici 35 e 37.