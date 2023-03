Prosegue la riqualificazione di Pisanova: oltre 8mila metri quadrati di nuovo asfalto

Prosegue a spron battuto il programma di manutenzione e riqualificazione dei quartieri del territorio comunale, secondo un programma stilato dall'amministazione che punta a toccare tutte le zone, dal centro storico fino al litorale. La porzione di periferia che da qualche giorno è finita 'sotto i ferri' degli operai e dei macchinari di Pisamo è Pisanova: via Frascani, Largo Bellonzi e via Pistolesi vanno incontro alla completa riasfaltatura. Un lavoro che, una volta terminato, metterà a nuovo oltre 8mila metri quadrati di strade, in risposta alle molte richieste avanzate dai residenti nel corso degli anni.

"Mi preme sottolineare che tutto il territorio comunale, al momento del nostro insediamento ormai cinque anni fa - spiega il sindaco Michele Conti - presentava un bisogno estremo di manutenzione straordinaria. In risposta abbiamo stilato un piano capillare di recupero e riqualificazione dal centro a tutte le periferie, prestando grande attenzione al rispetto dell'ambiente e alla creazione di luoghi e servizi che potessero favorire la socializzazione, lo spostamento e la fruizione dei luoghi pubblici da parte della cittadinanza".

"Pisanova, e più in generale Cisanello - proseguono il sindaco e l'assessore Raffaele Latrofa - rappresentano purtroppo l'emblema degli errori e delle storture imposte dalle amministrazioni che hanno governato la città tra gli anni '70 e la fine degli '80, mai rimediati da chi è venuto dopo. Palazzi costruiti senza una logica, cemento su cemento senza aree verdi o luoghi pensati per l'incontro dei residenti, servizi scarsissimi. Con impegno e tanti fondi stiamo cercando di migliorare la situazione. Così, accanto al programma di asfaltature e manutenzione delle strade, abbiamo sviluppato il programma di realizzazione dei grandi parchi urbani".

Ad aprile verrà inaugurato il parco Europa, incastonato tra Pisanova e Cisanello, a metà strada tra il viale delle Piagge e il parco di via Pungilupo, pensato per aggiungere un nuovo polmone verde alla zona nordest della città, al confine con il territorio di San Giuliano Terme: i lavori in quest'area, finanziati con il Pnrr, partiranno entro maggio 2024 e dovranno terminare entro giugno 2026. "Da giugno 2018 l'amministrazione ha realizzato oltre 300mila metri quadrati di nuovo asfalto - puntualizza Latrofa - 6mila metri quadrati di lastricato e 35mila metri quadrati di marciapiedi. Complessivamente il Comune ha impegnato ben 14 milioni di euro di risorse proprie".