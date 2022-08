Nuovo assessore allo sport per il Comune di Casciana Terme-Lari

Nuovo ingresso nella Giunta di Casciana Terme Lari. Il Sindaco Mirko Terreni ha nominato un nuovo assessore: si chiama Emanuele Baroni, ha trentotto anni ed è di Casciana Terme. Di professione consulente assicurativo, è sposato ed è da sempre impegnato nel mondo dell'associazionismo locale. Al nuovo assessore andranno le deleghe all'ambiente e allo sport.

"Con questo nuovo ingresso, la Giunta torna alla sua naturale composizione e il mio pensiero non può che andare prima di tutto a Luca Pennini, assessore di questo Comune prematuramente scomparso a fine 2021, a cui subentra il nuovo assessore - ha commentato il Terreni - necessità amministrative e di gestione imponevano la nomina di un nuovo assessore che ho individuato in Emanuele Baroni, che ho scelto in virtù del suo radicamento nel mondo associativo e per l'impegno e l'attaccamento che ha sempre dimostrato verso questo territorio. Sono sicuro che Emanuele rivestirà la carica con serietà e entusiasmo. La Giunta continuerà a lavorare con il massimo impegno come fatto fino ad oggi nell’interesse dei cittadini".

"Lo stupore iniziale con cui ho accolto la richiesta del sindaco, che non mi aspettavo di ricevere, è stato superato dal grande entusiasmo con cui mi accingo a ricoprire questo ruolo - ha commentato il neo assessore - mi impegnerò al massimo per dare il mio fattivo contributo all’attuale squadra di Amministratori, mettendo al servizio della comunità di Casciana Terme Lari il massimo senso di responsabilità e la massima disponibilità".