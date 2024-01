"A fine 2025 Pontedera avrà un centro dell'impiego all’altezza dei bisogni dei cittadini e del tessuto imprenditoriale". Lo ha annunciato oggi il sindaco Matteo Franconi, alla presentazione che si è svolta stamani 23 gennaio in comune. "La nuova sede sarà realizzata a pochi passi dall'attuale, nell'immobile dell'ex foresteria Piaggio, che sarà demolito per lasciare spazio a una struttura nuova, polifunzionale e in grado di potenziare le politiche attive e i servizi pubblici per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro".

L'investimento della Regione Toscana è di quasi 7 milioni di euro. Presente all'incontro l'assessore regionale Alessandra Nardini, che ha spiegato che "il nuovo centro servirà la città e gli altri Comuni della Valdera. E' un intervento importante, da circa 6,9 milioni di euro, che sosterremo come Regione attraverso Arti - Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, nell'ambito del piano nazionale di potenziamento dei centri per l'impiego".

"E' l'ennesimo investimento - ha concluso Nardini - che conferma l'impegno assoluto che stiamo mettendo nel rendere sempre più capillari, accessibili ed efficienti i servizi pubblici per l'impiego sul territorio a beneficio di cittadine, cittadini e imprese. Grazie all'Amministrazione comunale di Pontedera e al sindaco Matteo Franconi per l'impegno su questo fronte".