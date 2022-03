Nuovo centro sportivo del Pisa S.C. troppo vicino al cimitero: deroga attesa da tre mesi

Sono trascorsi più di tre mesi dalla presentazione della richiesta all'Asl, ma dagli uffici preposti a questo tipo di valutazione non è ancora arrivata alcuna risposta. L'argomento, dibattuto nella seduta di lunedì 14 marzo della prima Commissione consiliare permanente del Comune, è la deroga sulla distanza tra il cimitero suburbano di via Pietrasantina e il Centro sportivo che il Pisa Sporting Club intende realizzare nei terreni posti a metà strada tra questa struttura e il parcheggio scambiatore. L'intera area su cui la società di via Battisti vuole erigere il nuovo centro di gravità sportivo e amministrativo della prima squadra e dell'intero settore giovanile è già stata acquisita. Prima di procedere, però, alla stesura del progetto definitivo manca il via libera dell'autorità sanitaria.

Attualmente il vincolo, dettato da parametri igienico-sanitari e di rispetto formale per i cari deceduti, è di cento metri. Nella bozza presentata dallo Sporting Club tale distanza dovrebbe essere dimezzata a cinquanta: cioè i metri che separano il perimetro del cimitero suburbano dall'area del Centro sportivo, una sorta di cintura nella quale sarebbero realizzati nuovi parcheggi e una piccola area verde. Come sottolinea l'assessore Massimo Dringoli, la zona individuata dal Pisa per la realizzazione del nuovo centro è inserita all'interno di una porzione di 17 ettari già destinata, dal Regolamento urbanistico, in parte a parco urbano e in parte a strutture di altro utilizzo (sportivo, ricreativo, ristorazione). "Formalmente - aggiunge la dirigente comunale Daisy Ricci - una volta ricevuta la risposta dell'Asl in merito alla richiesta di deroga, l'iter verrà sbloccato e si potrà proseguire".

La risposta dell'Asl e la variante urbanistica

Come detto, sono trascorsi già più di tre mesi dalla presentazione della domanda tecnica all'Azienda sanitaria, ma ancora non si è mosso niente. Il Comune, come previsto dalle norme, si è fatto latore della richiesta dell'ente privato proprietario dei terreni, chiedendo il nulla osta al dimezzamento della distanza di rispetto dal perimetro cimiteriale o, se del caso, di differenti soluzioni. "Si tratta di un passaggio che tutti i progetti realizzati nei pressi di strutture cimiteriali devono effettuare" specifica l'ingegner Ricci.

"Con tutta probabilità il parere dell'Asl sarà positivo e la deroga verrà concessa" afferma il presidente della prima Commissione, Maurizio Nerini. Una volta incassato l'ok dell'Asl, la palla tornerà nel campo del Comune, il quale dovrà avviare la procedura per la variante urbanistica. "Anche questo è un passaggio obbligato - puntualizza la dirigente Ricci - perché dovranno essere disciplinati gli interventi proposti dal soggetto privato nella zona, per articolare e perimetrare i comparti previsti nel progetto e recepire quindi le novità in relazione a quanto previsto in precedenza dal Regolamento urbanistico". Sulla carta anche questo passaggio burocratico appare di semplice sistemazione, "perché stiamo parlando di un progetto che per la città, non soltanto nell'ambito sportivo, rappresenterebbe un salto di qualità molto importante" conclude Nerini. "La proposta del Pisa S.C. va a ricucire una zona periferica che ha estremo bisogno di essere riqualificata - aggiunge - e il Comune è pronto a fare la sua parte, come già ha fatto sul tema della variante urbanistica relativa alla ristrutturazione dell'Arena Garibaldi".