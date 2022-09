Avvicendamento al Comando della Folgore: la guida passa al Colonnello Giuliano Bilotta

Si è svolta questa mattina, 22 settembre, presso la caserma Bechi Luserna di Pisa, la cerimonia di avvicendamento del Comandante del reggimento logistico 'Folgore', alla presenza del Comandante della Brigata paracadutisti Generale di Brigata Roberto Vergori. Il Colonnello Guido Bulsei ha ceduto il comando dell'unità al Colonnello Giuliano Bilotta, dopo due anni di attività operative, logistiche e addestrative. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Pisa Michele Conti, il Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro e i rappresentanti delle diverse Forze Armate e Corpi Armati dello Stato che operano nella provincia pisana.

Nel corso del suo intervento, il Comandante della Brigata paracadutisti 'Folgore', dopo aver sottolineato i risultati addestrativi raggiunti, anche a livello internazionale, ha esortato tutti i paracadutisti a "guardare avanti con fiducia, umiltà e passione, nella consapevolezza che l’esempio è la via maestra da seguire al meglio delle nostre capacità".

Il Colonnello Bulsei ha salutato i propri paracadutisti ringraziandoli per quanto dimostrato nel corso dei numerosi impegni che hanno coinvolto il reggimento: "Comandare il reggimento dove è iniziata la mia carriera, indossando l’amato basco amaranto, è stato un onore. A voi il compito di continuare a servire il Paese". Sotto la guida del Colonnello Bulsei, il reggimento ha schierato il Combat Service Support Battalion nell’Operazione 'Prima Parthica' in Iraq e nell’Operazione 'Resolute Support' in Afghanistan, il Gruppo Supporto Aderenza nell'Operazione 'Joint Enterprise' in Kosovo, assetti specialistici nell’Op. Miasit in Libia e nell’Op. Irini Eunavror Med.

Sul territorio nazionale, l'unità è stata impiegata nell’Operazione 'Eos', per il trasporto vaccini, e nell’Operazione 'Aquila Omnia' per il rimpatrio del personale afghano, oltre a gestire le strutture di Isolamento Cautelativo Controllato per i militari dell’Esercito in rientro dall’Operazione 'Resolute Support'. Numerose sono state, inoltre, le attività addestrative che hanno visto impegnati gli uomini e le donne del reggimento, tra le quali l’esercitazione 'Swift Response 2022' a connotazione multinazionale.

Al Comandante subentrante, Colonnello Bilotta, proveniente dal Comando Operativo di Vertice Interforze, il compito di guidare il reggimento nelle sfide future. Il reggimento logistico 'Folgore' è l’unità ad alta specializzazione logistica della Brigata paracadutisti che, con elevata expertise in seno alle proprie componenti trasporti, rifornimenti e mantenimento, ne garantisce il sostegno in Patria ed all’estero.