Cambio al vertice del Comando provinciale dei Carabinieri

Cambio al vertice nella Caserma 'Sandulli Mercuro'; il Colonnello Mauro Izzo, da venerdì 2 settembre, è il Comandante Provinciale Carabinieri di Pisa. L’Ufficiale Superiore, nativo di Latina, sposato e padre di due figli, laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza e Scienze Politiche, proviene dai corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena, dove ha frequentato il 177° Corso 'Tenacia' e, successivamente, ha completato la formazione alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Con il grado di Tenente è stato prima Comandante di Plotone e poi di Compagnia presso l’11° Battaglione Mobile Carabinieri di Bari, quindi ha retto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caltagirone nel catanese, per poi essere trasferito a Civitavecchia (RM) al Comando della locale Compagnia Carabinieri.

Dopo queste prime esperienze nella Linea Territoriale è stato trasferito alla Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma, dove, per sette anni, si è dedicato alla formazione dei giovani Ufficiali Allievi, in qualità di Comandante di Sezione e Insegnante. Nel 2016 è ritornato in Sicilia dove ha retto il Comando del Reparto Operativo di Messina e coordinato numerosissime operazioni di servizio, tra le quali si vogliono citare le operazioni 'Balance' (contro la prostituzione e la riduzione in schiavitù), 'Concussio', 'Polena', 'Dinastia' (riguardanti famiglie mafiose della provincia peloritana), 'Fraudatores' (cyber-criminalità), 'Scipione' (inerente traffico e spaccio di stupefacenti) e molte altre ancora che lo hanno portato ad operare per 6 anni in un contesto dalle articolate e peculiari dinamiche sociali. Il Colonnello Izzo sta già effettuando una ricognizione del territorio pisano per conoscere le realtà ed incontrare i Carabinieri che operano quotidianamente nelle quattro Compagnie, articolate a loro volta nelle quaranta Stazioni capillarmente poste a difesa della sicurezza e della legalità in Provincia e a breve si dedicherà alle visite istituzionali alle autorità cittadine.