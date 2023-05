Nuovo comitato paesano per San Casciano e subito al lavoro per la fiera edizione 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Gli ultimi anni hanno visto un calo delle attività del Comitato Paesano di San Casciano, con una conseguente diminuzione delle iniziative e manifestazioni. Ciò è stato determinato dalla progressiva dismissione di gran parte dei soci iscritti, per impegni personali e all’inevitabile scorrere del tempo. Per questo motivo nel settembre 2022 si è cercato di rilanciare il Comitato, sensibilizzando la cittadinanza, tramite avviso di evidenza pubblica, a mezzo stampa, passa parola e canali social affinché fosse possibile costituire un’assemblea, composta da cittadini vecchi e nuovi, che riuscissero a dare nuovo slancio al Comitato stesso e permettendo di perseguire lo scopo che da sempre si prefigge. In seguito a un paio di riunioni informali, molto partecipate si è andati a formare il nuovo consiglio direttivo, che all’unanimità dall’Assemblea, è composto dai seguenti soci: Antonio Giuntini, Matteo Meozzi, Andrea Pardini, Luca Posarelli, Luca Mattolini, Alessio Santerini, Roberta Maccheroni, Elena Meucci, Cinzia Frassi.



Il nuovo consiglio, insieme all’assemblea, costituita da circa 40 partecipanti che a titolo personale si sono voluti impegnare nella valorizzazione di questo importante evento per il territorio cascinese, stanno già lavorando a organizzare l’edizione 2023 della tradizionale Fiera di San Casciano. Nell’occasione è già stato pubblicato il nuovo sito web del Comitato Paesano, dove saranno raccolte le news e gli eventi prossimi: https://www.comitatosancasciano.it/ In attesa del programma completo, vi invitiamo a non prendere impegni dall’11 fino al 15 Agosto dove vi attenderanno diverse iniziative oltre al tradizionale mercato. Per le attività commerciali che desiderano sponsorizzare l’evento, possono farlo contattando via email il comitato paesano, (info@comitatosancasciano.it) che risponderà indicando le modalità e gli spazi disponibili. A Presto!