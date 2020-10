San Giuliano Terme: apre il nuovo Conad City

Aprirà al pubblico giovedì 15 ottobre alle 7.30 il nuovo Conad City in Via Martin Luther King, nella zona nuova di San Giuliano Terme in pieno sviluppo commerciale. Presenti tutti i reparti freschi e freschissimi quali ortofrutta, panetteria, salumi e latticini ed il nuovo reparto gastronomia calda nel quale sarà possibile acquistare piatti pronti e prodotti di rosticceria, a tutte le ore. Altra novità il banco di macelleria assistita. Forte la presenza di prodotti del territorio, soprattutto freschi e maggiore profondità assortimentale. Il punto di vendita presenta 3 casse ed occupa 15 persone.

Tutti i locali sono stati realizzati con particolare attenzione all’impatto ambientale e all’efficientamento energetico: è stato installato un nuovissimo impianto frigo alimentare a Co2, un gas naturale con impatti ambientali particolarmente ridotti. E' stata privilegiata la scelta di un’illuminazione a led ed attrezzature di ultima generazione che garantiscono il risparmio energetico, come i pannelli solari che sono stati installati e che forniranno energia a tutta la struttura.

"Un nuovo negozio dove accoglieremo i nostri clienti con la passione, l’efficienza e la qualità che ci contraddistinguono da sempre, con l’obiettivo di confermarci punto di riferimento per l’intero paese - afferma il socio Conad Stefano Giannelli - l’impegno volto a valorizzare il nostro territorio è costante e l’apertura in questa nuova zona di San Giuliano Terme, in pieno sviluppo, ne è la testimonianza e ci permette di dare il nostro contributo al commercio della nostra comunità. Confidiamo che l’impegno ed il lavoro fatto vengano apprezzati e dunque vi aspettiamo per l’apertura".

Fra i servizi garantiti dal nuovissimo Conad City ci sarà Ordina e Ritira, il servizio di spesa on line con il ritiro in negozio, il pagamento bollettini e la possibilità di acquistare prodotti per celiaci, con i buoni rilasciati dalla Asl.

Il supermercato Conad City è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato, dalle ore 7.30 alle 20.30. la domenica 8 - 13.