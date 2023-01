Scelto il nuovo vertice delle Acli pisane: Andrea Valente presidente

Andrea Valente è il nuovo presidente delle Acli pisane. Eletto all’unanimità dal consiglio provinciale di venerdì scorso, subentra a Paolo Martinelli, dimissionario dall’inizio di dicembre.

Quarantotto anni, ghezzanese d’origine e poi trasferitosi nella parrocchia di Badia (Cascina), sposato con due figli adolescenti, un lavoro nell’area manager della direzione commerciale dell’Aci (Automobile Club Italia) per Toscana, Liguria e Sardegna, Valente, già responsabile diocesano dell’Azione Cattolica Ragazzi prima e della Pastorale giovanile diocesana poi, entra nella famiglia delle Acli nel 2009 come responsabile amministrativo. Andrea assume la carica di vicepresidente (oltreché responsabile amministrativo e del personale e presidente del Patronato) nei sei anni in cui l’associazione è stata guidata da Martinelli.

E’ all’insegna della continuità, dunque, la scelta del consiglio provinciale come emerge chiaramente anche dalle prime parole che il nuovo presidente nella lettera inviata a tutti i dipendenti delle Acli pisane: "Ringrazio tutti per la fiducia accordatami, consapevole che l’unico modo per ripagarla è quello di mettere tutto il mio impegno, come già fatto finora come vicepresidente vicario, al servizio dell’associazione. Questa mia presidenza non vuole essere un 'ponte' verso il prossimo congresso ma un proseguire il percorso intrapreso insieme a Paolo (Martinelli ndr) con ancora più entusiasmo e rinnovamento".

Nominato anche il nuovo consiglio di presidenza, guidato da Andrea Valente (che mantiene la delega al personale e la presidenza del patronato). Luca Ciucci è vicepresidente vicario (con delega a centro studi, cooperazione sociale e pace) e Lorenzo Bravetti vicepresidente (responsabile di sviluppo associativo di Pisa e Lucca e coordinamento del programma). Gli altri componenti sono Rachele Antonelli (responsabile amministrativo), Francesco Calvetti (delega a welfare e lavoro), Daniele De Nisco (ambiente e sviluppo sostenibile), Laura Mureddu (giovani), Otello Filippi (anziani), Cristina Valtriani (vita cristiana e coordinamento della segreteria provinciale), Renato Lemmi (coordinamento zona Valdera), Anna Bargagna (comunicazione e migranti), Silvia Innocenti (pari opportunità e legalità), Matteo Diciotti (animazione sociale e rigenerazione dei circoli). A Giacomo Martelli la delega esterna al consiglio di presidenza per quanto riguarda l’integrazione di sistema e dei servizi. Monsignor Antonio Cecconi è l’assistente spirituale delle Acli provinciali di Pisa.