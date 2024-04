Eletto il nuovo consiglio della sezione Anc di Ponsacco

Nei giorni scorsi si è svolta l'assemblea generale dei soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ponsacco, che ha eletto il nuovo consiglio composto da nove consiglieri. Si tratta dei carabinieri ausiliari in congedo Simone Chiarugi, Roberto Fantozzi, Tiziano Gasperini, Marco Magozzi, Luca Malacarne, Marino Marinari, Manrico Menichini, Marco Lemmi e Giancarlo Mele. Eletto il presidente, nella persona di Simone Chiarugi, e il vicepresidente Marino Marinari; nominato come segretario Tiziano Gasperini. "Mi preme ringraziare tutti i soci ed i neo consiglieri per il ruolo affidatomi - spiega Simone Chiarugi - inoltre porgo il mio ringraziamento al commissario straordinario Alessio Giani che ha coordinato le attività fino alla nomina di un nuovo consiglio. Farò tutto il possibile per dare nuova vitalità alla sezione che conta circa 150 iscritti, conclude Chiarugi".