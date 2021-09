Nuovo defibrillatore in Corso Italia, sostituito quello rubato in piazza Garibaldi

Una nuova postazione per un defibrillatore e la sostituzione di uno rubato nei mesi scorsi. Sabato scorso sono stati posizionati due nuovi DAE in centro storico. Uno, il numero 547, presso gli studi medici associati vicino alla galleria attigua alla farmacia Guglielmino, in Corso Italia. Lo strumento, fortemente voluto dai medici, è stato donato dalla associazione Cecchini onlus, grazie ai contributi del 5xmille dei cittadini pisani. Il secondo defibrillatore è stato riposizionato in piazza Garibaldi, dopo che il precedente era stato rubato. All'inaugurazione erano presenti l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa Gianna Gambaccini, e il dottor Maurizio Cecchini dell’associazione Cecchini Cuore Onlus, impegnata da anni nell’installazione di questi strumenti salva vita e nella promozione di corsi sull’uso del DAE e BLS-D di primo soccorso.