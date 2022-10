Nuovo direttivo per il Centro Commerciale Naturale di Bientina

Il Centro Commerciale Naturale di Bientina ha rinnovato il proprio direttivo e la propria presidenza. L’assemblea dei soci ha eletto Eleonora Del Carratore, titolare della profumeria Mentapiperita, alla carica di presidente con vice e cassiere Simone Bernardini (Vineria del Borgo) e segretario Luca Lazzereschi (Agenzia immobiliare MGM). Completano il direttivo i consiglieri Linda Bova (Erboristeria Biolì), Alessia Morini (pasticceria Cavallini), Francesco Schiavelli ( agenzia viaggi Giramondo), Sabrina Gonnelli ( Nina Bigiotteria), Asia Parrini (Ginnasia Centro Wellness), Elena Baccini (Osteria Taviani), Luigi Giammetta (pizzeria Giammetta) e Valentina Giovannini (Sneacker House).

"Non possiamo che congratularci ed augurare un buon lavoro - ha commentato il coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto - alla nuova presidente ed a tutto il direttivo. Ribadendo la nostra assistenza a questa associazione che negli anni si è sempre contraddistinta per il livello delle iniziative proposte nell’interesse del tessuto commerciale bientinese e di tutto il paese". Congratulazioni che arrivano anche dall’assessore Alessandro Cai: "Complimenti al nuovo consiglio dell’associazione commercianti e alla neo presidente Eleonora. L’amministrazione comunale augura buon lavoro con l’impegno e la voglia di valorizzare Bientina e tutto il commercio. Un saluto anche al consiglio uscente per il lavoro svolto".