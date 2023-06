Nuovo direttivo per il Centro Commerciale Naturale di Cenaia

Nuovo direttivo del Centro Commerciale Naturale di Cenaia. L’associazione dei commercianti della frazione del comune di Crespina Lorenzana riparte dalla nuova presidente Claudia Della Santa, titolare del salone di parrucchiere JVSalvini; sarà affiancata dai vicepresidenti Mirko Tarabusi (Dar Barbiere) e Orazio Tosches (Tosk Art), dalla segretaria Jessica Mori (Via Veneto Abbigliamento) e dal cassiere Valentino Pandolfi (Centro Eudora).

A portare i saluti dell’amministrazione comunale dopo il rinnovo del direttivo, gli assessori al commercio Simona Sopranzi ed al bilancio David Bacci. "Siamo davvero orgogliosi di questo nuovo direttivo - spiega il coordinatore Valdera e Valdicecina Claudio Del Sarto - che parte con tanto entusiasmo per puntare alla promozione di una realtà commercialmente viva come quella di Cenaia. Ogni volta che un gruppo di imprenditori si mettono insieme per l’interesse non solo delle proprie attività ma della collettività, è sempre una notizia da sottolineare".

"Come sempre - conclude Del Sarto - daremo il nostro contributo a livello organizzativo a tutte le iniziative che il Centro Commerciale Naturale intenderà prendere. Grazie all’amministrazione comunale che come sempre garantirà il proprio supporto".