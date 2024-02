La tradizione viaggia su quattro ruote: presentato il furgone delle manifestazioni storiche

L'identità delle tradizioni storiche pisane viaggia anche sulle quattro ruote. Nel progetto di ammodernamento e investimenti sul patrimonio delle manifestazioni del Giugno pisano, l'amministrazione comunale ha inserito anche un mezzo con il quale trasportare in sicurezza e con comodità addobbi, vestiti e tutto il materiale che viene utilizzato nel mese più importante per la nostra città.

"Grazie al grande lavoro svolto nel precedente mandato - spiega l'assessore a cultura, tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini - nel periodo 2023-2028 possiamo dedicarci alle rifiniture e all'aggiunta di strumenti che possono rendere ancora più facilmente fruibile tutto il patrimonio relativo alle manifestazioni storiche".

"Il nuovo furgone consentirà di trasportare in sicurezza materiali delicate e preziosi - aggiunge Bedini - il lavoro dell'amministrazione e degli organi legati alle tradizioni è incessante. Venerdì 16 febbraio ci sarà una nuova seduta del Consiglio degli anziani, nella quale verrà ufficializzata la delega speciale ad Antonio Pucciarelli, andato in pensione qualche mese, per il corteo storico del Gioco del ponte e il materiale".

"Le novità non si fermano al furgone ma riguardano anche i vestiti e alcuni dettagli del materiale utilizzato nel corteo del Gioco del ponte - spiega Pucciarelli - a giugno debutteranno il nuovo costume del generale e quello dell'ambasciatore di Mezzogiorno. Inoltre sono state create le nuove insegne e le fiamme delle magistrature, che riportano gli stessi simboli apposti su tamburi e targoni, per dare omogeneità e uniformità. E abbiamo dato una rinfrescata, sempre nel rispetto della tradizione, anche ai cappelli dei figuranti".

In occasione del Palio di San Ranieri "debutteranno invece i quattro stendardi rappresentativi dei quartieri storici impegnati nella regata - conclude Bedini - il furgone servirà anche come mezzo per la promozione delle tradizioni pisane. Ad esempio viaggerà assieme alla delegazione cittadina in occasione della Regata delle Repubbliche marinare".

Il mezzo che entra nel patrimonio delle manifestazioni storiche è stato decorato da Nuova Idea Srl: "Il progetto che abbiamo seguito si è fondato su tutti gli eventi del nostro Giugno. Quindi sulle fiancate trovano posto il Gioco del ponte e il Palio di San Ranieri, e sul portellone di fondo è rappresentata la Luminara. Un particolare molto importante è l'inserimento del Qr Code dal quale è possibile raggiungere il portale dedicato alle tradizioni pisane".